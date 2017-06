Caso Riina, "Cure dignitose anche in strutture protette"

La Cassazione: "Riina è malato e ha diritto ad una morte dignitosa" (leggi), il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla: "Tutti hanno diritto a morire in modo dignitoso, ma è anche vero che si vive di simboli. Tra stragi e vittime, pensare che quest'uomo possa lasciare il carcere lascia un po' di perplessità: si può essere curati in modo dignitoso anche in strutture protette". Brambilla anticipa anche gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.