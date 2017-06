Bimbo di due anni e tre mesi muore folgorato in via Trieste

Un bimbo di due anni e tre mesi è rimasto ucciso folgorato da una scarica elettrica proveniente dall’impianto della sua abitazione. Il tragico incidente è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 13,30 in via Trieste, arteria della prima periferia di Parma. Il piccolo, di nazionalità moldava, era in casa con la madre quando è riuscito a prendere un frustino per frullatore in cucina e lo ha inserito per gioco in una presa. La scarica è stata violentissima ed il bimbo ha perso subito conoscenza.