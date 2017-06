Sesso (degrado) ai Fori imperiali davanti ai turisti: è polemica

Da tempo si parla del degrado che "regna" attorno ai monumenti più belli di Roma. E non solo della Capitale. Da giorni circola un video, pubblicato sulla pagina Facebook di Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio, Fratelli d’Italia in cui un uomo e una donna fanno sesso ai Fori Imperiali affollati di persone. Uno dei luoghi più belli al mondo. A maggio, ricordiamo un altro amplesso in pieno giorno in piazza Indipendenza ad inizio maggio. Esplode nuovamente la polemica: "Indecente", è proprio il primo commento di Santori, a cui si sono uniti altri esponenti politici e non.