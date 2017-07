Il turismo a Parma è in aumento: 700mila visitatori che onorano le nostre eccellenze artistiche, gastronomiche, culturali e del tempo libero più in generale. Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta in edicola. Non solo turismo ma anche cronaca, sport, università e divertimento.