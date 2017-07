Che temporale! Parigi, l'acqua invade la metropolitana

Temporali ampiamente annunciati e Parigi va in tilt in pochi minuti: centinaia di chiamate ai pompieri da ieri sera per gli allagamenti di case e negozi, almeno 15 stazioni della metropolitana chiuse perchè piove all’interno, la gare de Lyon con 10 cm d’acqua per infiltrazioni dal tetto.

La città è stata messa in ginocchio in pochi minuti, molte fogne intasate hanno provocato l’allagamento delle strade, con gravi ingorghi, quasi 2.000 persone hanno chiamato i pompieri, che da ieri sera rispondono di essere sommersi di interventi e si mobilitano soltanto per le situazioni di estrema gravità. Per la pioggia che ha invaso le stazioni della metropolitana, fra queste anche quella centralissima di Republique, alcuni volontari della Ratp, l’azienda municipale, hanno messo in azione pompe idrovore e - dopo ore di lavoro - questa mattina quasi tutta la rete è in funzione.

Allagato il Forum des Halles, dove il nuovo tetto costato anni di lavori - la modernissima 'Canopèè che lascia entrare fiumi d’acqua quando piove - è diventata oggetto di curiosità e di foto di turisti di tutto il mondo. I pompieri sono al lavoro perchè da stamattina non funziona più la canalizzazione per l'evacuazione idrica. Inondato anche il ministero della Cultura, dove un piano sotterraneo che contiene importanti archivi è stato riempito dall’acqua.