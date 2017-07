"Leoni da tastiera, animali siete voi"

Ampio spazio sulla Gazzetta di Parma di domani al duplice omicidio di San Leonardo. Sul quale interviene, per commentare il fatto del giorno, il direttore. Parole dure rivolte ai commenti, ma soprattutto ai commentatori, ricevuti al nostro sito per tutta la giornata. I cosiddetti "leoni da tastiera" che focalizzano (in sintesi) e motivano questa tragedia "solo" con l'immigrazione. "L'immigrazione non c'entra nulla", commenta Michele Brambilla che, rispondendo "mettendoci la faccia" a chi definisce "animali" queste persone colpite da una tragedia, conclude: "Animali siete voi".