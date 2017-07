Amiche muoiono per un incidente in scooter. Quell'ultimo video su Fb

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Porto Mantovano, comune nell’hinterland di Mantova. Due donne, due amiche che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in un locale e viaggiavano su una moto, sono morte dopo essere uscite di strada. Le vittime sono Giulia Lanzadoro, 30 anni di Bancole, frazione di Porto Mantovano, barista in una discoteca della zona, che era alla guida dello scooter 50 cc (e non di una moto come sembrava in un primo momento) e Vanessa Omilipo, 29 anni, di Castel D’Ario, imprenditrice nell’azienda di famiglia di commercializzazione di prodotti ittici.

Le due donne sono state ritrovate morte annegate in un fossato che costeggia la strada poco dopo mezzanotte e mezza. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente Giulia Lanzadoro, che era alla guida dello scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero in una curva a gomito. Le due donne sono state sbalzate nel fossato che costeggia la strada dove sono annegate. Poche ore prima Vanessa, sul suo profilo Facebook, aveva pubblicato un video "premonitore" dal titolo Addio amici. Nel filmato si vede la giovane sul sellino posteriore dello scooter guidato da Giulia mentre, ridendo, accusa l’amica di essere imprudente alla guida: «Moriremo tutti» dice.