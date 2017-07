Deep Purple, dal Giappone con furore

Nell'agosto del 1972 veniva registrato e qualche mese dopo pubblicato “Made in Japan”, doppio live dei Deep Purple diventato una pietra miliare del rock. Il motivo per cui una rubrica di dischi si occupa di un lavoro registrato dal vivo è presto detto, come tutti gli appassionati sanno. Molto spesso i live sono infatti ancora più “intriganti” dei lavori in studio. La performance del gruppo inglese in terra nipponica rappresenta inoltre qualcosa di più di un disco dal vivo. Intanto dal punto di vista del live è stato considerato uno dei migliori prodotti di sempre. Il pubblico lo premiò a tal punto che l'opera scalò le classifiche delle vendite in vari Paesi. Inoltre, “Made in Japan” è entrato talmente nel cuore degli appassionati che alcuni dei suoi brani, a partire dalla celeberrima “Smoke on the water”, sono divenuti “quelli” della versione live. Un po', se è concesso un parallelo, come “Il pescatore” di De André nella leggendaria versione live con la Pfm.

Il brano, uno dei più conosciuti a livello planetario per il suo famoso attacco di chitarra elettrica di Ritchie Blackmore, ha anche una storia davvero originale. Non è frutto di fantasia, anche se il fantastico affiora, come appunto il fumo sull'acqua, dalle note e dalle parole. Racconta infatti di un episodio di cui la banda inglese fu spettatrice. Nel 1971 a Montreaux, in Svizzera, durante un concerto di Frank Zappa in un casinò, uno spettatore sparò un razzo che incendiò la struttura in cui si stava svolgendo lo show. “Smoke on tre water”, fumo sull'acqua, rende dunque l'immagine drammatica che i Deep Purple videro sul lago di Ginevra dal loro hotel nel corso dell'incendio che devastò il locale svizzero.

“Made in Japan” ha visto nei sui 45 anni di storia diverse ristampe - tipo quella dell'edizione rimasterizzata del 1998 - e non è davvero mai passato di moda. La leggenda dei Deep Purple, il cui inizio era stato anche all'insegna del progressive rock con lavori molto interessanti e da riscoprire come “Shades of Deep Purple” o “The book of Taliesyn”, entrambi del 1968, comincia a prendere davvero forma con questo live registrato tra Tokyo e Osaka. Oltre al brano di cui si è appena parlato, il disco contiene altre perle come “Child in time” e “Strange kind of woman”. Forse c'è qualcuno, magari giovane, che non ha ancora sentito questo disco. Ebbene, si affretti ad ascoltarlo. Non resterà deluso.