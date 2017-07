Tutte le notizie di domani sulla Gazzetta di Parma

Dal suicidio di Samuele Turco alle fiamme in una palazzina di via Anselmi. Argomenti più leggeri con lo stupendo oro di Federica Pellegrini, la vittoria del Parma in amichevole o la scelta di Salso sulle Miss. Il direttore della Gazzetta anticipa le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola.