Cellulare alla guida, si rischia la nostra e la vita degli altri

E in via di approvazione la linea dura sull'uso del cellulare alla guida. Domani, sulla Gazzetta di Parma, inchiesta su ciò che succede a Parma, controlli e contravvenzioni, ma anche tutte le novità in arrivo. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla anticipa gli articolo che trovere domani sul quotidiano in edicola, e commenta: "Dobbiamo essere coscienti del fatto che così si mette a rischi la vita degli altri e la nostra".