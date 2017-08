Allarme droga tra i giovanissimi (e non): 3 testimonianze choc

Allarma droga: aumenta l'uso tra i giovanissimi (e non) cambiano le modalità dello spaccio. Domani inchiesta sulla Gazzetta di Parma in cui si trovano anche le testimonianze choc di tre giovani. "I genitori possono essere determinanti nel salvare i loro figli", spiega Anna Maria Ferrari che, commentando il fatto del giorno, anticipa anche gli articoli che troverete sul quotidiano domani in edicola.