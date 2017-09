Schianto Ferrari a Singapore: di chi la colpa?

Partenza col botto nel Gp di Singapore: le due Ferrari di Vettel e Raikkonen si sono scontrate con il giovane Verstappen e sono state costrette a lasciare la corsa. Gara momentaneamente sospesa, perchè sulla pista del Gp di Singapore è entrata la safety car. «Non ho molto da dire, ho visto Max avvicinarsi, ho cercato di chiuderlo, ho sentito la botta ed è finita lì. Ho visto Max solo dagli specchietti, poi ho visto Kimi che mi ha colpito sulla fiancata, non so cosa sia successo fra loro». Così Sebastian Vettel ha commentato a Sky, l'incidente in partenza che lo ha costretto a uscire subito dopo il via del Gp di Singapore, dopo un incidente con Max Verstappen e il compagno Kimi Raikkonen. «Non so se Max non mi ha visto o meno: bisognerebbe chiederlo a lui. Sono cose che capitano, anche se abbiamo pagato un prezzo troppo salato. E’ un vero peccato che sia finita così, avevo fatto bene i primi 100 metri. Incidente di gara? Vediamo cosa diranno i commissari, anche se non cambierà più nulla a questo punto». Lo ha detto il ferrarista Kimi Raikkonen, commentando a Sky l’incidente in cui è stato coinvolto con Verstappen e Vettel. Anche per il finlandese la gara è finita subito dopo il via. «Sono finito in un sandwich, tra Raikkonen e Vettel, non ho potuto frenare. Ho visto Kimi arrivare da sinistra e Vettel da destra, non ho potuto evitarli. Non capisco il punto di vista di Vettel: lui lotta per il Mondiale, io 'solò per la vittoria. Avrebbe perso un paio di posizioni e magari le avrebbe recuperate. Sono contento che non sia costato solo a me l’incidente e siamo andati tutti fuori». Lo ha detto Max Verstappen, a Sky, commentando l’incidente che è costato la gara a lui e ai due ferraristi.