Organizzazione per evadere le tasse, da Parma al resto d'Italia

Un’organizzazione composta da 26 persone, specializzata, attraverso un’associazione antiusura, nel nascondere patrimoni mobiliari e immobiliari per non pagare le tasse è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Parma, coordinata dalla Procura della Repubblica. Fra gli arrestati spicca Wally Bonvicini, imprenditrice di Parma che si era presentata come candidata sindaco alle amministrative del 2012 a capo di una lista civica. Il primo punto del suo programma era la chiusura di Equitalia. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani nel quotidiano in edicola.