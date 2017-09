Tante truffe, quando i tecnici veri suonano e si trovano una pistola finta

Oltre ad un ampio resoconto su Parma-Empoli, tanta cronaca nera e un episodio surreale che fa riflettere: due dipendenti di una ditta che lavora per Iren suonano ad una porta ed un anziano gli punta una finta pistola. "Troppi ladri veri e finti tecnici in giro che agiscono. Le truffe in casa sono tante". E la truffa vera c'è stata in un altro caso. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.