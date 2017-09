Caso Villa Alba: nuovi sospetti

Caso Villa Alba, la casa di riposo finite nel mirino della magistratura per presunti matrattamenti, udienza rimandata perchè dovrà essere deciso il nome di un perito che dovrà esaminare il corpo di un'anziana morta nella struttura. Se emergesse che la donna è morta per via dei maltrattamenti cambierebbe il capo d'imputazione. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola.