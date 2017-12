L'alluvione e il black-out nel Parmense: danni, disagi, paura e storie

Da una parte l'alluvione nella Bassa, Colorno (E, vicino, Lentigione) su tutto. Dall'altra viabilità danneggiata e black-out in Appennino. Danni, disagi, paura e anche tante storie dalla montagna alla Bassa domani sulla Gazzetta di Parma. Non solo maltempo e danni: il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.