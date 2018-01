Un inizio d'anno col botto per il baritono parmense Luca Salsi, uno dei più talentuosi in circolazione: la chiusura delle repliche dell' Andrea Chénier alla Scala e il "Verdi d'oro" della Corale Verdi che riceverà proprio sabato. Ma, ovviamente, non è finita qui, nello specifico, in ambito parmigiano: Salsi, infatti, aprirà con il Macbeth il Festival verdi. Il baritono lo anticipa nella videointervista di Mara Pedrabissi e Francesco Monaco, in cui parla di sè a 360 gradi tra passato, ricordi, famiglia, ovviamente musica e futuro.