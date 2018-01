Inchiesta Pasimafi, Guido Fanelli si difende dalle accuse di aver destinato a fini privati somme derivanti dal pagamento delle quote d’iscrizione a master universitari, delle quali l’indagato aveva la disponibilità in quanto direttore della scuola di specializzazione presso l’Università. Stefano Pileri anticipa gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.