Smartphone alla guida: incivile e...pericoloso Video

In media, ogni automobilista passa 3,5 minuti, in un'ora, allo smartphone mentre guida: guida in stato di ebbrezza ma anche abitudini pericolose o velocità elevate, insomma la sicurezza stradale è al centro di un'inchiesta e dell'editoriale che troverete domani sulla Gazzetta di Parma. Il direttore, Michele Brambilla anticipa anche gli articoli che saranno domani sul quotidiano in edicola.