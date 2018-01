Lupi e polemiche: dite la vostra, ma con garbo e correttezza Video

Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, interviene sulle polemiche (e purtroppo gli insulti) generate dall'articolo di Leopoldo Testi (presidente provinciale di Federcaccia) pubblicato sul quotidiano: "Lupi, i pericoli di una presenza eccessiva". Tra le accuse mosse all Gazzetta la non pubblicazione delle repliche di chi non condivide i contenuti dell'articolo. Il direttore, nel suo commento, difende e spiega la posizione della Gazzetta: "(In sintesi) Noi pubblichiamo le opinioni di tutti, a patto che siano corrette nei contenuti e che non contengano insulti e che utilizzino toni civili".