Baby gang e droga, da Parma a Macerata, tra solitudine, disperazione e rabbia giovanile: "Pensare che sia un problema solo ed esclusivamente di ordine pubblico è un errore". Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno: "Dobbiamo invece chiederci come mai abbiamo costruito un mondo in cui i ragazzi pensano che il dolore vada dimenticato, che non possa essere affrontato e vissuto. Il dolore fa parte della vita".