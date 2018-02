"Droga, ci sono spacciatori perchè ci sono consumatori" Video

Droga: blitz in mattinata nelle scuole. "Pusher in città e davanti alle scuole, sì un problema di ordine pubblico, ma è ancora di più un drammatico problema educativo: ci sono tanti ragazzi in una città dove c'è benessere che pensano di colmare qualche bisogno di felicità con questi paradisi artificiali. Ci sono spacciatori perchè ci sono consumatori", il direttore della Gazzetta di Parma, Michela Brambilla commenta il "Fatto del giorno", anticipando anche gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.