Il Coisp: "Forze di Polizia, a Parma mancano 20 persone" Video

La "denuncia" del coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forza di polizia, Coisp, sulle cifre della "sofferenza" a Parma: "Mancano 20 persone". Un dato da abbinare al fatto che la cifra era stata fissata nel 1989 e che, invece, negli altri capoluoghi della regione gli organici sono in linea con quanto prefissato o in leggero sovrannumero. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.