Il centro di Parma sta morendo, dalla lettera "denuncia" di una lettrice è iniziato il dibattito non solo tra i residenti ma anche i frequentatori di negozi, bar e attività commerciali. E la Gazzetta s'interroga sui motivi di questa situazione, chiedendo ai lettori la loro opinione. E' stata anche attivata una e-mail alla quale fornire il proprio contributo costruttivo di idee e cause (ditelavostra@gazzettadiparma.net). Sul quotidiano in edicola domani, tra le notizie anticipate dal vicedirettore Claudio Rinaldi, l'allarme infiltrazione cosche della criminalità organizzata nel Parmense lanciato dalla Direzione investigativa antimafia nel rapporto semestrale.