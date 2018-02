Partito dei sindaci, Pizzarotti coordinatore: "Serve il pragmatismo degli amministratori locali"

Il movimento L’Italia in Comune ha nominato i due coordinatori nazionali: Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, e Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. La decisione è stata presa al termine di una riunione con i sindaci fondatori del movimento. Domani sulla Gazzetta, intervista al nostro primo cittadino: "All’Italia manca un partito dove al centro viene messa la competenza e il pragmatismo degli amministratori locali". Il vicedirettore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, nell'anticipare le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola, ricorda il dibattito aperto da qualche giorno in città sul tema "il centro sta morendo". Un dibattito (leggi) a cui tutti i lettori possono contribuire in modo costruttivo con le loro idee, le loro analisi e le loro soluzioni attraverso la mail ditelavostra@gazzettadiparma.net