Molestava bimba: condannato prof di ginnastica

Un professore di educazione fisica, in un paese della nostra provincia, molestava una bambina di otto anni: oggi la condanna a due anni e otto mesi. Perchè la Gazzetta non pubblica il nome? "A parte una legge che lo vieta. Non è per tutelare il condannato ma è per tutelare la vittima. Se diamo il nome risaliamo alle bambine a cui ha insegnato, così come indicando il paese è facile risalire all'uomo e alla sua vittima", il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, anticipando le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola, risponde a chi chiede spiegazioni, criticandoci, del perchè non diamo il nome dell'autore di questi spegevoli reati e, invece, forniamo in alcuni casi le generalità degli autori - esempio - di furti.