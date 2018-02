Crac del Parma di Ghirardi (e Leonardi) chiuse le indagini: "Truffa, bancarotta" Tutte le sccuse

Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone per il crac del Parma Calcio, fallito a marzo 2015. L’atto è in notifica agli indagati, tra cui l’ex presidente Tommaso Ghirardi e l’ex ad Pietro Leonardi. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.