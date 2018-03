"L'intesa, quando è per il bene del Paese, non è un inciucio"

Elezioni-giorno dopo. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla annuncia lo speciale che troverete domani sul quotidiano in edicola (i voti seggio per seggio, paese per paese in provincia, analisi, commenti e interviste). Dati che, nei numeri, evienziano come non ci sia una maggioranza per governare l'Italia: "Serve un'intesa - commenta Brambilla - tra le varie forze politiche. Come è appena successo in Germania. No a personalismi e rivalità, l'Italia ha bisogno di un'intesa per il bene del Paese. Nessun inciucio quando c'è la volontà di creare un'intesa per il bene comune".