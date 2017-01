Raffica di furti in viale Fratti e viale Mentana: arrestato 26enne

Da parecchi giorni erano aumentati a dismisura i furti nella zona tra viale Mentana e viale Fratti, presi di mira sia i negozi che le auto in sosta. Gli investigatori della Mobile hanno fatto "la posta" al ladro, aspettandolo al varco l'altra notte finché è sbucato, in sella a una bici da donna. Dopo aver forzato la finestra basculante della pizzeria "Pomodoro e basilico", si è intrufolato nei locali ma quando è uscito ha trovato i poliziotti ad aspettarlo: moldavo, classe '91, è stato arrestato per furto aggravato.