Auto in attesa dell'apertura del varco in via XXII luglio

Ogni sera, soprattutto nel weekend, all'imbocco di via XXII luglio si creano code e situazioni pericolose a causa degli automobilisti che in attesa che apra il varco di accesso (alle 19) al centro, si piazzano in mezzo alla strada, sul controviale dello stradone e sulle strisce pedonali. Il video è relativo alla situazione di questa sera.