La polemica sul bivacco fuori dal Battistero, con annessi botta e risposta, lettere o denunce social e in alcuni casi, multe è (quasi) ben nota. Un'attenta gazzareporter, con un video (ma ciò che conta è l'audio) fa emergere un altro aspetto o, se volete, l'altra faccia della stessa medaglia di questo "caso", e cioè gli effetti all'interno del Battistero del bivacco esterno. Inquinamento non solo esterno ma, eccoci, interno. Cassa acustica ideale, perfetta, lo spazio e la cupola, amplificano praticamente tutti i suoni che vengono emessi all'esterno (vicino): risate (e questo può non essere fastidioso in alcuni casi) ma anche insulti, parolacce e, purtroppo, bestemmie. E il Battistero, va ricordato, è un luogo sacro. Da secoli.