Terrorismo, new jersey e dissuasori nei mercati e nelle strade più frequentate. Stadio Tardini compreso. L'eco della strage di Barcellona si fa sentire fortissima anche a Parma: ed ecco, puntuali, in questa folle estate dove l'orrore ha nuovamente insanguinato le strade d'Europa, arrivare le contromisure alla grande paura: questa mattina posizionate in città.