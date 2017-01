Duplice omicidio di San Prospero, restano in carcere Samuele e Alessio Turco, dopo la convalida del fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti ai giudici. Sul fronte delle indagini restano tante le domande a cui rispondere, tra queste, come mai Samuele Turco è tornato al casolare tre giorni dopo l'omicidio: voleva far scomparire altre prove? Guarda il servizio del Tg Parma.