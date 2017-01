Doppio colpo dei ladri. E alla gastronomia vegana si mettono anche a tavola Video

Doppio furto in via Pini, dove nella notte sono stati presi di mira due negozi. Uno è la gastronomia vegana "La pentola magica", dove i ladri erano arrivati in visita anche lo scorso 19 dicembre e altre quattro volte in 8 anni. Nel locale hanno cercato soldi e forse le chiavi del furgone, ma soprattutto hanno fatto tanti danni e con tutta tranquillità si sono messi a tavola a banchettare con lasagne e arancini.

