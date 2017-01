Caso Bonsu, appello bis: Comune di Parma condannato a risarcire

I giudici di Bologna hanno ritenuto il Comune di Parma responsabile civile all'interno del processo d'Appello-bis relativo al caso Bonsu. L'ente è stato condannato al risarcimento dei danni al giovane: la provvisionale è di 135 mila euro. In più, in carico al Comune di Parma, ci sono le spese di parte civile. Un caso (e un processo) scoppiato dopo che il 28 settembre 2008, Bonsu fu bloccato nel parco Falcone e Borsellino perchè scambiato per un pusher, portato al comando della polizia municipale e poi rimandato a casa dopo quattro ore con un occhio pesto. Il processo di Appello-bis era stato disposto dalla Cassazione, che aveva parzialmente annullato le condanne del primo Appello, disponendo un secondo giudizio d'Appello che si è chiuso oggi. Convolti a vario titolo otto agenti della Municipale. La condanna più pesante è per Pasquale Fratantuono (4 anni e 6 mesi. In più 5 anni di interdizione dagli uffici pubblici: esclusa la pena accessoria dell'interdizione legale e le pene accessorie invece applicate agli altri colleghi coinvolti). È lui che compare nella terribile "foto-trofeo" scattata la sera del fermo nella centrale del corpo di polizia municipale e ritrovata durante le indagini sul suo computer di servizio. Nella foto si vede Bonsu con l’occhio sinistro tumefatto e il vigile che gli sta accoccolato di fianco con una busta con scritto "Emanuel negro". Tre anni all'ex vicecomandante Simona Fabbri e all'ispettore Stefania Spotti. Mirko Cremonini, due anni e nove mesi. Per Andrea Sinisi, Marco De Blasi e Giorgio Albertini, due anni e otto mesi. Con il Comune dovranno pagare 10 mila euro di spese legali a Bonsu. Sono state riconosciute una serie di attenuanti così come è stato derubricato il sequestro di persona in arresto illegale. Alcuni capi di imputazione sono caduti in prescrizione. Graziano Cicinnato era già stato assolto per l'imputazione di sequestro di persona e calunnia. E' stato prosciolto per prescrizione dal reato di violenza privata, il suo legale ha annunciato il ricorso in Cassazione per avere l'assoluzione piena.