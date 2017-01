Polemica D'Alessandro-Vescovi sui vaccini

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e pubblica. Il consigliere 5 Stelle D'Alessandro va all'attacco della legge regionale sull'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione di nidi che va contro i diritti delle famiglie di scelta delle cure mediche e chiede al Comune di valutare possibili esenzioni ad esempio per il vaccino esavalente. La vicesindaco Paci risponde che la legge è dovrà comunale, ma sarà fatta una campagna informativa e previste tutte le tutele possibili per chiarire i dubbi di chi ha timore dei vaccini. Vescovi polemizza con D'Alessandro e gli replica che è solo disinformazione sparare contro la legge sull'obbligo di vaccini ai nidi regionali e che la vaccinazione e' a tutela anche dei bambini che non possono farli e di tutta la comunità e quindi è inaccettabile alzare polemiche sulla questione.

Ufficio stampa: il consiglio si infiamma

Il consiglio si è infiammato su un'interrogazione di Ghiretti al sindaco per un bando di assunzione a termine di un giornalista per l'ufficio stampa. Un'assunzione che, a detta di Ghiretti, servirà solo a fare campagna elettorale a spese dei contribuenti. Dura la replica del sindaco: Ghiretti risponderà delle sue accuse ingiustificate in tribunale, perché l'assunzione è una necessità reale ed è a tempo determinato perché non c'erano i tempi per un concorso a tempo indeterminato: "È forse è meglio che il consigliere ricordi il nugolo di addetti all comunicazione che aveva la sua giunta. Questa è una necessità".

A San Prospero alberi pericolanti

Alcuni rami degli alberi ai lati di via Capra sono già caduti nelle scorse settimane e il rischio per i frequentatori di un vicino circoli e bambini di un vicino asilo . La denuncia è Pellacini che ha chiesto al Comune di fare una potatura già nei prossimi giorni.

Magnaghi-Solari, Pizzarotti arttacca Fritelli e il Pd

Pizzarotti: "Il presidente Fritelli e alcuni consiglieri del Pd stanno portando avanti con arroganza istituzionale l'aggregazione innaturale tra Solari e Magnaghi contro l'interesse degli studenti e del territorio provinciale". "Purtroppo non c'è stato ascolto!. Vagnozzi: "In Provincia sembrava si potesse fare un odg congiunto di tutti i gruppi, poi c'è stata una riunione dopo la quale il presidente Fritelli ha detto di voler proseguire sulla strada della nuova aggregazione che comporterà anche costi aggiuntivi per le scuole per nuovo materiale. Controsenso, una futura aggegazione che si potrebbe fare subito. Mi auguro che possa vincere ancora il buonsenso".

Nuova mappa acustica del comune

Il consiglio ha approvato la nuova mappa acustica del territorio comunale. Sono previsti 12 interventi di mitigazione acustica con priorità alle barriere acustiche a fianco della tangenziale a Fognano e in via Toscana fianco della ferrovia per proteggere le scuole. Dovranno essere fatte a cura e spese di Anas e Ferrovie. Prevista anche una nuova asfaltatura della via Emilia nella zona del Moro e in viale Piacenza e viale Mentana oltre a barriere a fianco della tangenziale in via Montanara.