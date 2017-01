Filippo, addio con la maglia numero 8

Oggi a Langhirano l'addio a Filippo Ricotti. Il funerale del 17enne che ha perso la vita nell'incidente di Cascinapiano sarà celebrato nella chiesa di Langhirano. Filippo - che giocava nella Langhiranese - sarà vestito da calciatore, con la maglia numero 8.

Alle esequie parteciperanno i compagni di squadra, sia alcune intere classi del liceo Bertolucci che singoli compagni e compagne di Filippo. Saranno inoltre presenti alla celebrazione i docenti della classe, il dirigente e il coro del Liceo Musicale. Alle ore 10.30, in ideale contemporaneità con la celebrazione del rito funebre, tutti gli studenti e tutto il personale del Liceo Bertolucci sosteranno in silenzio nel cortile della scuola e ascolteranno la lettura del testo che i compagni della classe di Filippo hanno scritto e che sarà letto anche nel corso del funerale".

La famiglia Ricotti ha invitato a non portare fiori e corone ma, per chi lo desiderasse, a sostenere con una donazione la borsa di studio che sarà istituita a nome di Filippo.

Ieri tantissimi amici, compagni, amici dei familiari hanno reso omaggio alla salma del 17enne alla camera ardente a Parma, alla Villetta. E la chiesa di Langhirano non riuscita a contenere tutti coloro che hanno voluto riunirsiin preghiera e abbracciare la famiglia.

Intanto continua a far discutere la pericolosità della strada in cui è avvenuto l'incidente. Nel video del TgParma ne parla Giampaolo Serpagli, consigliere delegato alla Viabilità della Provincia.