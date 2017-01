Trentenne parmigiano aggredito e rapinato da una baby gang in centro

Un trentenne parmigiano è stato prima provocato da una baby gang in pieno centro, vicino al Battistero. L'uomo è stato prima insultato e fatto oggetto di un lancio di biscotti, poi è arrivata, dopo una breve fuga, l'aggressione vera e propria. Alla fine, con l'arrivo in soccorso di un'altra persona, i giovani, apparentemente minorenni, si sono dati alla fuga non prima però di rubare una borsa da shopping con all'interno materiale informatico. Il trentenne è stato portato all'ospedale.