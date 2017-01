A novembre aveva postato su Facebook un suo primo piano con la scritta "No alla violenza sulle donne". Magari lo aveva fatto ricordando quanto successo il 10 settembre scorso ad Elisa Pavarani, 39enne uccisa dal suo ex fidanzato. Non sapeva ovviamente che sarebbe toccata la stessa tragica sorte anche a lei.

Arianna Rivara, 44 anni fra un mese, è l’ultima vittima parmigiana di femminicidio. Ad ucciderla la scorsa notte ancora una volta un ex compagno incapace di sopportare un "no". Lui si chiamava Paolo Cocconi, aveva 50 anni, e dopo avere ucciso si è tolto la vita ingerendo un micidiale cocktail di psicofarmaci.

L’omicidio-suicidio si è consumato poco dopo mezzanotte in un palazzo di via Gibertini.