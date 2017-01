Pm10, tre sforamenti consecutivi

Tre sforamenti consecutivi nella centralina in Cittadella, nel weekend, ieri il doppio del consentito dai valori di legge. Anche in provincia tutti i valori registrati sono oltre il limite. Dall'inizio dell'anno sono 12 le registrazioni fuori dai valori norma. E qui vicino non se la passano meglio, se così si può dire. Infatti nove città del nord (Cremona e Reggio tra di loro) hanno superato i limiti oltre 15 volte (leggi)