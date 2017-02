Si torna all'austerity: domenica blocco totale del traffico

Continua l'emergenza smog e arriva lo stop al traffico per tutti in Emilia-Romagna in tutti i centri oltre i 30mila abitanti. Domenica blocco per tutti i mezzi (Euro 6 e veicoli a gas compresi) nell'area all'interno delle tangenziali. I dettagli del provvedimento saranno resi noti domani mattina quando sarà pubblicata l’ordinanza ma il Comune di Parma ha già deciso di applicare per la prima domenica di marzo misure straordinarie di limitazione al traffico stradale. Fermi dunque tutti i mezzi a benzina, gpl, metano e ibridi.

Domani saranno rese note le categorie dei veicoli in grado di circolare, sicuramente sarà concessa una deroga ai mezzi di trasporto per disabili, al car pooling e veicoli di servizio. Il Comune di Parma sta approntando un servizio eccezionale di trasporto pubblico (tra l'altro alle 18.30 al Tardini giocherà il Parma contro il Pordenone) con biglietto unico per tutta la giornata e aumento delle frequenze dei mezzi. A Parma le centraline Arpae hanno raggiunto nella giornata di ieri il dato di 180 microgrammi per metro cubo di polveri sottili con 14 sforamenti registrati dall’inizio dell’anno.