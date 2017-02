Domenica blocco totale. Folli: "Divieto anche per Euro 6, gpl e metano" Video

Reduce da un incontro a tema a Bologna, conferma il blocco totale delle auto per domenica, l'assessore Gabriele Folli. "E' un provvedimento straordinario per fronteggiare una situazione davvero eccezionale, che non si verificava da tempo". L'ordinanza introdurrà la misura emergenziale di abbassamento dei riscaldamenti fino a 19 gradi nelle case a 17 nei luoghi con attività produttive; lo stop all’uso dei camini aperti e il potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli.

E per quanto riguarda il blocco del traffico saranno pochissime le deroghe: mezzi di soccorso e turnisti, in particolare. Per il resto, il divieto sarà valido per le auto di qualsiasi Euro, e anche gpl, metano. "E questo perché gli sforzi devono essere fatti da tutti, visto che il tema coinvolge tutti", ha detto Folli.

Il blocco sarà dalle 8.30 alle 18.30.

Legambiente: "E' emergenza sanitaria: intervenga Venturi"

«Per una emergenza di tipo sanitario a livello regionale è necessaria l’assunzione di responsabilità dell’assessore Venturi, che faccia pesare sul tavolo della discussione i prezzi pagati dalla comunità in termini sanitari ed economici». A dirlo è, in una nota, Legambiente Emilia-Romagna che ha chiamato in causa l’assessore alle politiche alla salute, Sergio Venturi.

Per l’associazione «Gestire il problema dell’inquinamento padano limitatamente agli aspetti ambientali e trasportistici è una visione riduttiva e falsamente rassicurante».

A Legambiente ha risposto l’assessore all’ambiente, Paola Gazzolo, a margine della conferenza stampa convocata al termine dell’incontro con i sindaci proprio per affrontare l’emergenza Aria: «Già il piano regionale integrato dell’aria è il frutto di un operato condiviso tra tutti gli assessorati coinvolti: quello allo sviluppo economico, quello all’agricoltura, ai trasporti e la sanità per la parte di incidenza. I nostri piani sono tutti integrati, soprattutto quelli che chiamano in causa l’ambiente che necessariamente si interfaccia con la sanità». (ANSA).