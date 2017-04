Un'anziana coppia di baganza Lino è stata truffata da due finti carabinieri. I malviventi, uno dei quali indossava un cappello con la scritta carabinieri, si sono presentati all'abitazione della coppia e con un sotterfugio - "avete soldi macchiati di sangue" - hanno convinto i due anziani a far entrare uno dei truffatori. L'uomo è riuscito a farsi consegnare 500 € in contanti e alcuni gioielli d'oro prima di allontanarsi. Da quanto emerso i malviventi hanno colpito anche in provincia di Reggio Emilia con la stessa modalità.

