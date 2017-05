Ancora poche ore di attesa per la Mille Miglia a Parma

In serata arriverà la Mille Miglia a Parma. Prima, la sfilata di Ferrari e Mercedes. Domani, la partenza alla volta di Pontetaro, Soragna e Busseto.

La Mille Miglia, nell'edizione che celebra i novant'anni, sarà un'autentica parata di stelle. Insieme ai 440 bolidi d'epoca iscritti con equipaggi di tutto il mondo, arriveranno anche diversi vip: tra questi la giornalista tv Diletta Leotta, Anna Kanakis, Miss Italia 1977 oggi scrittrice, che gareggerà insieme al marito Marco Merati Foscarini, e Joe Bastianich, temutissimo giudice di MasterChef. Sfileranno anche Antonio Merzario, il pilota comasco che nel 1976 fu tra i primi a soccorrere Niki Lauda, dopo l’incidente avvenuto sul circuito di Nurburgring in Germania, Alessandro e Sebastiano Marzotto e la top model britannica Jodie Kidd. Alla corsa partita da Brescia partecipano inoltre il designer australiano Marc Andrew Newson, il direttore esecutivo della Mercedes Amg di Formula 1 Torger Christian Wolff, il pilota tedesco Bernd Maylander e Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente di Chopard, l’azienda degli elegantissimi segnatempo “deluxe”.

A Parma l'arrivo della "carovana" è previsto attorno alle 19. Prima delle auto storiche si vedranno 150 esemplari di Ferrari e Mercedes-Benz, cui ancora una volta la “Freccia Rossa” dedica un suggestivo tributo. Le auto arriveranno in via Emilia Est. Dall'arco di San Lazzaro, le eleganti "signore a quattro ruote" si dirigeranno quindi in direzione di viale Basetti e strada Garibaldi, per giungere infine intorno alle 20,30 circa in piazza Duomo ammiccando al pubblico e all'obiettivo dei fotografi per la tradizionale passerella. Voce narrante della Mille Miglia è Attilio Facconi.



Le 100 Ferrari e le 50 Mercedes-Benz resteranno parcheggiate alla Pilotta e in piazza Ghiaia, dove potranno essere ammirate per tutta la notte da appassionati e curiosi. La carovana lascerà Parma domattina, partendo da piazzale Santa Croce in direzione Brescia, attraversando Pontetaro e Busseto.

"VILLAGE" IN PIAZZA GARIBALDI. Storia, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze del territorio, i tre concetti che ispirano il Village allestito in piazza Garibaldi. Grazie al ricco calendario di eventi, nelle giornata di sabato e domenica i parmigiani ed i tanti turisti attesi in città, potranno respirare il fascino della manifestazione.

Nel Village, aperto sabato (dalle 10 alle 23) e domenica (dalle 10 alle 14), sarà un'esposizione curata da Motor Valley ai i Portici del Grano. Uno spettacolo emozionale, garantito dalla presenza di alcuni pezzi pregiati della storia dell'industria automobilistica italiana. Fra questi la monoposto Dallara che, nel 1992, partecipò al Mondiale di Formula 1; una Lamborghini 400 Gt; una Ducati 125 Tv datata 1957, una Pagani ed una Alfa Romeo 8C Coupè.

La mostra sarà inaugurata oggi alle 17. A pochi passi dai Portici del Grano, per la prima volta, sarà allestita un'esposizione di veicoli storici della Polizia di Stato.

Spazio anche al Festival della Malvasia, che si svolge nello stesso week end a Sala Baganza e che proporrà una serie di degustazioni e allo Zsévod. Se in piazzale della Pace a farla da padrone sarà lo street food con una serie di Food Truck, in piazza Garibaldi si vira sulla musica con Vinilistic dalle 17 alle 23 con DJset.

In Piazza Duomo, sempre nella serata di sabato si rinnova l'appuntamento con l'esclusiva Vip Lounge: uno spazio in “primafila” per seguire l’arrivo delle vetture, degustando le delizie del territorio proposte da Silvano Romani del gruppo “Noi da Parma”.

A chiudere il programma di eventi sarà il raduno dei velivoli storici. Trenta velivoli ad elica, risalenti in prevalenza agli anni '40, giungeranno a Parma sabato pomeriggio, con i piloti che si recheranno subito in piazza Duomo, per assistere all'arrivo degli equipaggi della Mille Miglia. I velivoli ripartiranno domenica mattina, sorvolando il torrente Parma e dando così il saluto finale alle auto storiche che lasceranno la città.

