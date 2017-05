Si infila nel letto della ex ma trova la madre: arrestato 32enne

Un operaio parmigiano di 32 anni è stato arrestato per rapina aggravata. L'uomo era stato lasciato dalla fidanzata l'anno scorso e dopo averla "tampinata" con vari messaggi e agguati, una notte si è introdotto nell'abitazione della donna, che era tornata a vivere con i genitori. Al buio si è infilato in una camera da letto, ma invece della "ex" in quel letto ha trovato la sua mamma, ultraottantenne, che si è svegliata di soprassalto. L'anziana si è messa a urlare e l'uomo, dopo averla strattonata intimandole di stare zitta, è fuggito portandosi via il suo cellulare e quello del marito. Nel fuggire, però, ha perso il suo telefonino e dunque non è stato difficile per i carabinieri della stazione Oltretorrente rintracciarlo. Il gip ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ora l'uomo si trova ai domiciliari.