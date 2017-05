Scontro auto-bici in via Zarotto: un ferito

Incidente dopo le 13 in via Zarotto: per cause da chiarire, si sono scontrate un'auto e una bici. C'è un ferito.

Incidenti anche in provincia: ferito un ciclista questa mattina a Lesignano (come riporta il video del TgParma). E attorno alle 13 si sono scontrati una moto e un furgone ad Antognola di Tizzano: ferite di media gravità per il motociclista, portato all'ospedale dall'ambulanza del 118.