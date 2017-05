Trasporto pubblico, Tep presenta ricorso contro BusItalia: i dettagli nel servizio del TgParma.

Nel primo pomeriggio è arrivato un comunicato della TeP.

"TEP comunica che è stato notificato il ricorso avverso all’esito della gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di Parma e provincia presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

Il ricorso, così come presentato anche agli Enti proprietari, riguarda sia aspetti formali, relativi all’operato della commissione giudicante e della stazione appaltante, che sostanziali in merito all’insostenibilità del piano economico finanziario presentato dall’a.t.i. assegnataria, come evidenziato fin dal momento dell’apertura delle buste d’offerta e confermato dall’accesso agli atti di gara e di verifica dell’anomalia.

Guardiamo, a questo punto, con fiducia al lavoro dell’organo giudiziario".