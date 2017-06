Prostituzione in via Emilia e in appartamenti: sgominata banda, 2 parmigiani fra gli arrestati

Dieci persone in carcere, due ai domiciliari e tre divieti di dimora. Queste le cifre di una operazione svolta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Parma, che ha scoperto un gruppo di persone (per la prevalenza rumene) che gestivano un giro di prostitute attive sia sulle strade sia negli appartamenti. Una quarantina di rumene che venivano fatte prostituire, in via Emilia Est, via Emilia Ovest e nella zona del quartiere Montanara.

Tra gli arrestati anche due parmigiani: uno era il proprietario dell'immobile in cui abitavano sia di sfruttatori sia le ragazze, mentre l'altro si occupava di gestire i trasferimenti e la logistica delle ragazze. Gli arrestati gestivano anche con le minacce il lavoro delle ragazze, che rappresentavano un vero proprio bancomat da cui attingere denaro contante. Non solo: gli sfruttatori collaboravano tra di loro per controllare eventuali interventi delle forze dell'ordine e imponevano ragazze che non facevano parte della loro scuderia di pagare per poter utilizzare le stesse zone.

Nel video, il tenente colonnello Robustelli