Pizzarotti e Scarpa le ultime proposte sono per il welfare

Federico Pizzarotti e Paolo Scarpa hanno sparato le ultime cartucce della campagna elettorale - domani infatti è la vigilia del voto e si osserverà il silenzio - sul tema del Welfare. Come anticipato ieri sera in piazza Garibaldi, il sindaco uscente ha proposto il reddito garantito comunale per prevenire le situazioni di crisi che possono portare le famiglie sull'orlo della crisi, mentre lo sfidante ha illustrato il progetto "Da 0 a 100 anni" che si propone di accompagnare le persone per tutta la vita, per cercare di evitare, anche in questo caso, le situazioni di crisi. Un programma che dovrebbe fa lavorare assieme Comune, associazioni di volontariato e mondo della scuola.