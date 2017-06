Domenica il voto, appello a recarsi alle urne

Una campagna elettorale dura, ma sostanzialmente corretta , secondo il direttore della Gazzetta Michele Brambilla. Domenica si vota e domani ci sarà la giornata di silenzio elettorale. "Vedremo cosa decideranno i parmigiani. L'esito è incerto. E l'unico appello che facciamo noi - che non abbiamo appoggiato alcun candidato - è di andare a votare. Se non si partecipa al voto non si ha diritto a protestare". Ghirarduzzi appoggia a sorpresa Scarpa dopo aver detto che era meglio astenersi, tutto questo con gli ultimi appelli al voto sulla Gazzetta di domani. Poi la violenza in Stazione, due pagine sulla siccità, e, infine, l'intervista ad Antonio Cassano.